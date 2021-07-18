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Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

18.07.2021 10:56

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu Aksaray'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan berberler dükkanlarına gelen müşterileri randevu sırasına göre tıraşa hazırlıyor. Randevu saati gelen müşteriler pandemi kurallarına da riayet edilerek tıraş ediliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı olan berberler, yasakların kalkmasıyla birlikte arefe günü bayram namazı saatine kadar tıraş yapmaya devam edecek. Berberler bayram sabahına kadar işlerin yoğun olacağını belirtti.

Aksaray'da yoğunluk yaşayan berberlerden Yasin Atak (38), "Geçen sene pandemi nedeniyle dükkanlarımız kapalıydı. Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da pek fazla iş yapamadık. Ama bu bayramda biraz berberlerde yoğunluk var. Yani Allah'a çok şükür işlerimiz çok iyi, bugün, yarın devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Torunu ile birlikte tıraş olan Talip Dursun ise, "Geçen seneki Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramını kutlayamadık. İşlerimiz berberlerimizin çok zor geçti. Bu sene inşallah hayırlısıyla iyi geçer. Yoğunluk çok, torunumla birlikte tıraş olduk. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" diye konuştu.

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu
Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu
Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu
Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı, Pandemi, Aksaray, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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