Besicilerin zorlu mesaisi - Son Dakika

Besicilerin zorlu mesaisi

22.02.2021 14:49

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan besiciler, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu mesai yaparken, bu sıralar dünyaya gelen kuzuların da mutluluğunu yaşıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan besiciler, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu mesai yaparken, bu sıralar dünyaya gelen kuzuların da mutluluğunu yaşıyor.

İlçenin dağ köylerinde keçi ve koyun yetiştiriciliği yapan besiciler, en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Güneş doğmadan önce uyanıp ağıla giren üreticiler, belirli saatlerle yemleme ve diğer bakımları için hayvanların yanına gidiyor.

Koyunlarının kuzulamaya başlamasıyla ağıllarda tatlı bir telaş yaşayan besiciler, yoğun mesai harcıyor.

Besici Aziz Özkan, AA muhabirine, koyun yetiştiriciliğinin uygun bir şekilde yapıldığında besicilere ekonomik anlamda çok katkı yaptığını söyledi.

Sorumluluğun, bir besicinin sahip olması gereken en önemli becerilerden biri olduğunu anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu işi severek yapıyorum. Sabahın erken saatlerinde başladığım bu sevgi, gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Koyunların bakımında yemi, samanı, temizliği ve doğum yapacak koyunları takip etmemiz gerekiyor. Yeni doğan kuzuların erkeklerini kurbanlık, dişilerini de damızlık olarak besliyoruz. Kurban bayramında yetiştirdiğimiz kurbanlıkları satarak ekonomik açından ciddi bir gelir elde ediyoruz. Koyun veya diğer çiftlik hayvanları, bir gün boyunca yalnız bırakılamaz. Her yıl ocak sonu ve şubat ile mart ayı aralığında başlayan kuzu doğumları nedeniyle ağıllardaki mesailerimiz artıyor. Koyunların doğum esnasında zorlanmasından dolayı sürekli nöbet tutuyoruz."

Özkan, her koyun için devletten destek aldıklarını, hayvancılıkla uğraşanlar için desteklerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Besicilerin zorlu mesaisi
Besicilerin zorlu mesaisi
Besicilerin zorlu mesaisi
Besicilerin zorlu mesaisi

Aksaray, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besicilerin zorlu mesaisi - Son Dakika


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