Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Olay yerine gelen yaşlı adamın eşi Sultan Öztürk ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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