İntihar etmekte kararlı olan genç kadın, kendisini ikna etmek isteyen polis ve gazetecileri kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar etmekte kararlı olan genç kadın, kendisini ikna etmek isteyen polis ve gazetecileri kovaladı

07.06.2023 17:41

Aksaray'da elindeki bıçakla intihar girişiminde bulunan kadın, bıçağı önce kendine sonra da polise doğrulttu. Polisin uzun süren mücadelesi sonucu bıçak kadının elinden alınırken, kadın bu kez eline aldığı taşlarla polis ve gazetecileri kovaladı.

Kurtuluş Mahallesi Ervah Kabristanlığı civarında, bunalıma giren Eda E. (23) eline aldığı bıçakla evinden çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bıçağı bileğine dayayan genç kadını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da Bıçaklı İntihar Girişiminde Bulunan Kadın Polis ve Gazetecileri Kovaladı

BIÇAĞI POLİS VE GAZETECİLERE DOĞRULTTU

Polis ekiplerinin geldiğini gören genç kadın olay yerinden kaçtı. Kadın önde polis arkada kovalamaca yaşanırken, kısa süren kovalamaca sonucu Eda E., Bahçeli Mahallesinde bir sokakta sıkıştı. Müdahale etmek isteyen polis memurları ilk olarak Eda E.'nin elinden bıçağı almaya çalıştı. Bıçağı vermeyen kadın, elindeki bıçağı kimi zaman bileğine dayadı, kimi zaman da polis ekiplerine doğrulttu.

Aksaray'da Bıçaklı İntihar Girişiminde Bulunan Kadın Polis ve Gazetecileri Kovaladı

POLİS BIÇAĞI GÜÇLÜKLE ALDI

Polisten kaçmaya çalışan kadın elindeki bıçakla kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. Eda E.'nin bir anlık boşluğundan faydalanan polis ekipleri müdahale ederek kadının elinden bıçağı almayı başardı. Bu kez eline geçirdiği taşlarla polis ve basın mensuplarına saldıran kadın, polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı.

Aksaray'da Bıçaklı İntihar Girişiminde Bulunan Kadın Polis ve Gazetecileri Kovaladı

BUNALIMA GİRMİŞ

Sokak sokak kaçmaya çalışan ve polisi peşinde gezdiren genç kadın, 2 saat süren mücadelenin sonucunda ikna edilerek polis aracına bindirildi. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, evli olduğu ve bunalıma girdiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : bi siz eksiktiniz bıçakla gezmeyen tam oldu texas saldım çayıra mevlam kayıra oldu memleket Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Aksaray'da çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı Aksaray'da çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı, Aksaray, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar etmekte kararlı olan genç kadın, kendisini ikna etmek isteyen polis ve gazetecileri kovaladı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli
00:47 Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı: İstifa etmeleri gerektiğini düşünüyorum
00:26 Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
00:24 Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
00:13 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi
00:08 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
00:04 West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı
23:59 Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
23:56 Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti
23:52 Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 01:08:03. #1.12#
SON DAKİKA: İntihar etmekte kararlı olan genç kadın, kendisini ikna etmek isteyen polis ve gazetecileri kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement