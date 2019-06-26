Aksaray'da bileklik kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'da Erdoğan İ. (18), parkta otururken aralarında bileklik yüzünden tartışma çıkan arkadaşları Afganistan uyruklu Halil Esmaeılzadem'i (17), bıçaklayarak öldürdü, Necmettin Rauf'u (22) yaraladı. Erdoğan İ. ile olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Emrullah İ. (20) ve arkadaşı Ç.T. (17) gözaltına alındı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki pakta meydana geldi. Eroğan İ., ağabeyi Emrullah İ., arkadaşı Ç. T., Afganistan uyruklu Halil Esmaeılzadem ve Necmettin Rauf ile birlikte oturduğu sırada iddiaya göre Esmaeılzadem'den kolundaki bilekliği istedi. Esmaılzadem, bilekliği Erdoğan İ.'ye verdi. Bir süre sonra geri istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğerlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Erdoğan İ., kavga sırasında Esmaılzadem'i göğsünden, Necmettin Rauf'u da karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Esmaılzadem, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen yolda hayatını kaybetti. Yaralı halde kaçarken yaklaşık 150 metre ileride yere yığılan Rauf da, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rauf'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinden kaçan Erdoğan İ., Emrullah İ. ve Ç.T., kısa sürede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Aksaray