Aksaray'da bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da bir iş yerine kaçak sigara operasyonu düzenleyen polis, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yeri sahibi E.Ö.'yü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin iş yeri ve evine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AKSARAY