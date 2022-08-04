Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

04.08.2022 00:33
Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki ATV'de yangın çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki ATV'de yangın çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa A. (25) ve ismi belirlenemeyen bir kişi 27 Temmuz'da, ATV araçlarına yakıt almak için Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç ön kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Yangında Mustafa A. ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet A. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ATV aracının yakıt aldığı sırada bir anda alev alması, yangından kaçışanlar ve çalışanların yangın tüpleriyle alevleri söndürmesi yer alıyor.

YORUMLAR
500
Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna çevirdi; o anlar kamerada Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna çevirdi; o anlar kamerada Çin'in Wentian laboratuvar modülünün küçük mekanik kolu yörünge testini geçti Çin'in Wentian laboratuvar modülünün küçük mekanik kolu yörünge testini geçti
Kaynak: AA

Tragger, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS sorularıyla ilgili skandal yaratan iddiaların ardından Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:14 Sultangazi'de silahlı çatışma! Taranan kahvehanede 2 kişi yaralandı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 00:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement