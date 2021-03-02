Kırmızı kategorideki Aksaray'da tedbirler artırıldı; esnaf normale dönemedikleri için üzgün (2) - Son Dakika

Aksaray Valiliği'nce Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alınması nedeniyle kentte tedbirler artırıldı. Yenikent beldesinde, 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

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