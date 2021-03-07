Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak - Son Dakika

Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak
07.03.2021 15:29
Aksaray'da merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
Aksaray'da merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantıda, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yarın saat 08.00'den 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi.
Öte yandan Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'de bitecek karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'a kadar uzatıldığı vurgulandı.
Son Dakika Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu