Öte yandan Yenikent beldesinde yarın saat 08.00'de bitecek karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'a kadar uzatıldığı vurgulandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yarın saat 08.00'den 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ve 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildi.

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak - Son Dakika

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