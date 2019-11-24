Son Dakika Haberleri: Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
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Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı

6 saat önce

Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı.

Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı

Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine haber verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı

Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:16 Kaynak: İHA
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