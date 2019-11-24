Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
6 saat önce
Aksaray'da bir kişiye gönderilen mektuptan kimyasal madde çıkması paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
Aksaray'da bir kişiye gönderilen mektuptan kimyasal madde çıkması paniğe neden oldu.
Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine haber verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. - AKSARAY
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