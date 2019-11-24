Son Dakika › 3. Sayfa › Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta... - Son Dakika
Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmıAksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta...
6 saat önce
Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine haber verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi