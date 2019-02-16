Aksaray'da Bir Gece Kulübüne Silahla Gelen Şahıslar Tartışma Çıkardı.
1 saat önce
IHAAW084232-ASA/16-02-2019- Aksaray'da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı.
IHAAW084232-ASA/16-02-2019
- Aksaray'da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. 16.02.2019 08: 42: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:48 Kaynak: İHA
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!