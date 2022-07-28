Parkta gördükleri gençleri "Kardeş nasılsın" dedikten sonra tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Parkta gördükleri gençleri "Kardeş nasılsın" dedikten sonra tekme tokat dövdüler

28.07.2022 11:48

Aksaray'da parkta oturan bir grup genç, yanlarına gelen kişiler tarafından " Kardeş nasılsın" dedikten sonra tekme tokat dövüldü. Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken, kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten dayak yemekten kurtulamadı.

Aksaray'da parkta gezen bir grup genç, banklarda oturan gençlerin yanına giderek tekme tokat dayak attı. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençler sorgusuz sualsiz bankta oturan ve parkta gezen gençleri darp ederken, diğer taraftan da arkadaşlarına o anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydettirdi.

GENÇLER DAYAKTAN KURTULAMADI

Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlanırken, kendilerini savunmaya çalışsalar da 4-5 gençten dayak yemekten kurtulamadı. Olayı gören park içerisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

NASILSIN DEDİKTEN SONRA DÖVMEYE BAŞLADILAR

Telefon kamerasıyla görüntülenen görüntülerde kavganın başlangıcında bankta oturan gencin yanına giden gençler, "Ne yapıyorsun? Kardeş nasılsın?" diyerek darp etmeye başlıyor.

3 GENÇ YARALANDI

İlk yumruk darbelerinden kurtulmaya çalışan banktaki gençler parkın içine kaçmaya başlarken, önünü kesen diğer gençlerle yumruk yumruğa gençleri darp ediyor. Darp etme esnasında cep telefonu ile o anları saniye saniye görüntüleyen diğer genç ise gülerek o anları kaydediyor. Kavganın sonunda 3 genç darp edilerek yaralandı.

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Selçuklu, Aksaray, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta gördükleri gençleri 'Kardeş nasılsın' dedikten sonra tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta gördükleri gençleri "Kardeş nasılsın" dedikten sonra tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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