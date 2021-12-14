Bir işletmeci süper kahraman kostümleriyle su satıyor - Son Dakika

Aksaray'da 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, dağıtıma kurgusal süper kahraman kostümleriyle çıkarak müşterilerini şaşırtıyor.

Yılmaz, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki işletmesinde işlerinin azalmasıyla süper kahraman kıyafetleriyle su dağıtmaya başladı. Her gün farklı kahramanlardan " Batman, Süperman, Örümcek Adam" kostümüyle su dağıtımına çıkan Yılmaz, müşterilerini gülümsetiyor.

"Elimde 7-8 çeşit kostüm var"

Yılmaz, gazetecilere, işleri artırmak için süper kahraman kostümü giyerek su dağıtmaya başladığını anlattı.

Müşterilerin uyulamadan çok memnun kaldığını belirten Yılmaz, "Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün 'Batman' diğer gün 'Süperman' kostümü giyiyoruz. Bu duruma çocuklar çok sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde ciddi manada artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi oldu, memnunuz. Yılbaşı yaklaşıyor, Noel Baba kıyafetiyle dağıtmaya başlayacağız. Elimde 7-8 çeşit kostüm var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, kostümle dağıtım yapmanın zor olmasına karşın buna alıştığını ifade etti.

Kostümlerin kendileri için bir iş kıyafeti haline geldiğini dile getiren Yılmaz, "Normal kıyafetle dağıtıma çıktığımda müşterilerin serzenişi oluyor. Günlük ortalama 70-80 eve veya iş yerine su veriyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Tunahan Öcal ise bu durumu ilk başta yadırgadığını ancak alıştığını söyledi.

Yılmaz'ın her gün farklı bir kostümle geldiğini anlatan Öcal, özellikle çocuklar için kostümlerin ilgi çekici olduğunu kaydetti.