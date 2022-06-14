Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı

14.06.2022 21:21

Aksaray'da bir kadın, tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı.

Aksaray'da bir kadın, tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ceylan B. (31) ile eski eşi Cihan K. (39) arasında "çocukları görme" konusunda tartışma yaşandı.

Evin bahçesindeki tartışmada Ceylan B, içeriden getirdiği bıçakla Cihan K'yi yaraladı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cihan K, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceylan B. polis tarafından gözaltına alındı.

Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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