Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu

26.04.2022 20:31
Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Plevne Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selami Alp'ten (48) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ağabey Orhan Alp'teki yedek anahtarla içeri giren ekipler, Selami Alp'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alp'in cesedi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alp'in vücudunda yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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Selami Alp, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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