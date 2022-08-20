Eski eşini takip edip apartmanda önce darp etti, sonra bıçakladı - Son Dakika
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Eski eşini takip edip apartmanda önce darp etti, sonra bıçakladı

20.08.2022 23:44
Eski eşini takip edip apartmanda önce darp etti, sonra bıçakladı

Aksaray'da bir kişi kendisiyle konuşmak istemeyen eski eşini apartmanda önce darp etti, sonra da bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray'da bir kişi kendisiyle konuşmak istemeyen eski eşini apartmanda önce darp etti, sonra da bacağından bıçaklayarak yaraladı. Komşuların müdahalesiyle ölümden dönen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde bulunan Öğretmenler Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu eski eşi Zahra H. (30) ile konuşmak isteyen Mesud Ç. (32), kendisiyle konuşma istediğini reddetmesi üzerine işten çıkan eski eşini takip etti. Oturduğu eve kadar takip eden yabancı uyruklu Mesud Ç. eski eşinin apartmana girmesi üzerine arkasından apartmana girerek kadına saldırdı. Kadını bir süre darp eden Mesud Ç. belindeki bıçağı çıkartarak kadını bacağından bıçakladı. Bu sırada çığlıkları duyan apartman sakinlerinin müdahalesiyle Mesud Ç. hızla olay yerinden kaçtı. Komşular tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan eski kocanın peşine düştü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini takip edip apartmanda önce darp etti, sonra bıçakladı - Son Dakika

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