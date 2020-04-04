Aksaray'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Aksaray'da bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kümbet köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:44 Kaynak: AA
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