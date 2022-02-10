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Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi - Son Dakika

Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi

10.02.2022 12:42
Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi

Aksaray bir öğretmenin ıslanan çoraplarını fark ettiği öğrencisine kendi çorabını giydirdiği fotoğraflar yürekleri ısıttı.

Aksaray bir öğretmenin ıslanan çoraplarını fark ettiği öğrencisine kendi çorabını giydirdiği fotoğraflar yürekleri ısıttı.

Aksaray Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi kız çocuğunun yırtık olan ayakkabısını nöbetçi öğretmen Hafife Tüzün fark etti. Durumun okul müdürü Recep Çelen ile paylaşılması üzerine öğrenciye ayakkabı temin edildi.

Ayakkabılarını giyen öğrencinin çoraplarının da ıslandığını gören Tüzün, çoraplarını çıkartarak öğrencisine giydirdi.

Sosyal medyada paylaşılan o anların fotoğrafı ise çok sayıda beğeni topladı.

"Bu durum çok hoşuma gitti"

Çelen, gazetecilere, her sabah öğrencileri okulun giriş kapısında karşıladığını söyledi.

Kış günü olduğu için öğrencilerin montlarına ve ayakkabılarının durumuna daha dikkatli baktıklarını anlatan Çelen şöyle konuştu:

"25 kadar öğrencinin botlarında sıkıntı olduğunu fark ettim. Onları malzeme odasına doğru yönlendirdim. O sırada bu öğrencimizi de öğretmeni Hafife Tüzün fark etmiş. Islak çorabı görünce etrafta yenisini ararken öğretmeni hemen kendi çorabını çıkardı, yavrumuza giydirdi. Bu durum çok hoşuma gitti. O anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdim. Fotoğraftan öğretmenimizin haber yoktu. Öğretmenimizden izin alarak sosyal medyada paylaştım."

Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi
Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi
Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi

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okul müdürü, Öğretmen, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da bir sınıf öğretmeni üşümemesi için kendi çorabını öğrencisine giydirdi - Son Dakika
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