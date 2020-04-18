Aksaray'da bir tekstil fabrikasında günde 80 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Aksaray'da bir tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için günde 80 bin maske dikiyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikası, üretim bantlarından bir tanesini maske dikimi için ayırdı.

Fabrikadaki işçiler de hafta sonu ücretsiz mesai yaparak maske üretimine gönüllü destek sağlıyor.

Fabrikanın üretim müdürü Bülent Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda Sağlık Bakanlığı için maske ürettiklerini söyledi.

Fabrika olarak 1800 işçiyle üretime destek verdiklerini ancak Kovid-19 nedeniyle üretim kapasitesini yarıya düşürdüklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın bir kısmı normal işini yapıyor, diğerleri de Sağlık Bakanlığına destek olmak amacıyla maske üretiyor. Fabrika olarak ülkemize destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda günlük kapasitemiz 80 bin maske, hedefimiz ise 100 bin inşallah. Bu sayıya önümüzdeki haftalarda çıkacağız inşallah. Vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Türkiye'nin bu durumda olduğu ve maskeye ihtiyacı olduğu müddetçe biz maske dikmeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bizden ne kadar maske isterse biz o kadar maske dikmeye hazırız. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya hazırız. Memleketimiz bu durumdayken, ihtiyaç olan her şeyde biz de varız."

Demir, işçilerin de hafta sonları tatil olmasına rağmen ücretsiz mesai yaptığını ve ülke için seferberlikte olduklarını ifade etti.

İşçilerle birlikte fabrika olarak bu zor süreçte ülkenin yanında olduklarını vurgulayan Demir, "Hafta sonları çalışmıyoruz. Arkadaşlarımız, 'Bizim de bu sürece katkımız olsun, biz de hafta sonları çalışalım.' dediler. Biz de bu teklifi kabul ettik. Geçen hafta sonu arkadaşlarımız geldi, hiç karşılık beklemeden üretim yaptılar. Yaklaşık 80 bin maske üreterek gönderdik." diye konuştu.