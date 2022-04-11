Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

11.04.2022 00:10

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde köpeklerin dalaşması nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bekarlar köyünde çobanlık yapan Kenan Güney (25) ile ablası İsmi Gül Şen arasında, köpeklerin dalaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kenan Güney'in eşi Esma Nur Güney'in (21) de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada Şen, Esma Nur Güney'i bıçakla yaraladı. Kenan ve Şen de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Esma Nur Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin dövüşmesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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