Aksaray'da Bisiklet Festivali - Son Dakika
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Aksaray'da Bisiklet Festivali

29.05.2022 20:03

Aksaray'da Bisiklet Festivali Aksaray Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Sağlıklı ve daha güzel bir çevre için bisiklet sürün" sloganı ile 2. Bisiklet Festivali düzenledi.

Aksaray'da Bisiklet Festivali

AKSARAY - Aksaray Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Sağlıklı ve daha güzel bir çevre için bisiklet sürün" sloganı ile 2. Bisiklet Festivali düzenledi.

Aksaray 2. Geleneksel Bisiklet Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Festivalde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan başlangıç yapan bisiklet sürücüleri, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleriyle birlikte Kılıçaslan Parkı'na kadar pedal çevirdi. Festivalin bitiş durağı olan Kılıçaslan Parkı'nda Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen şişme oyun parkurları kurularak, çocukların ilgisini çeken maskotlar yerini aldı. Festival gününe özel sürpriz hediyeler dağıtılırken, festivalde Rodeo, Rampa Şov, Survivor Parkuru, Bisiklet adrenalin gösterisi ve tek bacak bisiklet gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda çocuklar gönüllerince eğlenirken, bisiklet turuna katılan vatandaşlar arasında yapılan kura çekiminde vatandaşlara bisiklet hediye edildi.

Belediye Başkanı Dinçer, "Bugün Bisiklet Festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz ilkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Yoğun bir katılımla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'mızdan başlayarak Kılıçaslan Parkı'nda biten bir parkur akabinde gençlerimize, hemşerilerimize bir eğlence organizasyonu planladık, bugün onu icra edeceğiz. Aksaray'ımızda da bundan sonraki yıllarda inşallah 'Bisiklet Festivali' adı altında hem bugünleri hatırlamak adına hem bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, çevreci, doğaya uygun bir ulaşım aracı olarak ve sağlık açısından insanlara faydalı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına bu organizasyonumuzu, faaliyetlerimizin sayısını da arttıracağız, icrasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bisiklet takımındaki öğrencileri ile festivale katılan Hikmet Koç, "Aksaray'ın ilk ve tek bisiklet takımıyız. Aksaray İl Gençlik Spor Müdürlüğü takımıyız. Ulusal ve uluslararası düzeylerde yarışlara giderek Aksaray'ımızı temsil ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Merve Potur, "Bugün burada sağlıklı yaşam için pedal çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da Bisiklet Festivali
Aksaray'da Bisiklet Festivali
Aksaray'da Bisiklet Festivali
Aksaray'da Bisiklet Festivali

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Kaynak: İHA

Bisiklet Festivali, 15 Temmuz, Bisiklet, Aksaray, Genel, Son Dakika

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