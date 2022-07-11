Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

11.07.2022 14:27
Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen bisiklet hırsızlığı ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Ekipler, Taşpazar Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla M.B. (24) ve O.C'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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