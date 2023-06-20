Aksaray'da Bisiklet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Çocuk Taburcu Edildi - Son Dakika
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Aksaray'da Bisiklet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Çocuk Taburcu Edildi

Aksaray'da Bisiklet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Çocuk Taburcu Edildi

20.06.2023 12:19

Aksaray'da bisiklet binme nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı tarafından bıçaklanan V.T.T. taburcu oldu. İlk ifadesinde, bisikletini vermeyince çıkan kavgada E.Y. tarafından bıçaklandığını söyleyen V.T.T.'nin saldırganı henüz yakalanamadı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta meydana geldi. V.T.T. ve E.Y. bisiklete binme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y.(15), üzerinde taşıdığı bıçakla V.T.T. (13)'yi bacağından yaraladı.

BİSİKLETİ VERMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu olan V.T.T. ilk ifadesinde, "E.Y. benim bisikletime binmek istedi. Ben de vermeyince çıkan kavgada beni bıçakladı" dedi. Polis, olay sonrası kaçan E.Y.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Aksaray'da Bisiklet Kavgası: Bir Çocuk Bıçaklandı
Kaynak: DHA
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Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Bisiklet Kavgası: Bıçakla Yaralanan Çocuk Taburcu Edildi - Son Dakika
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