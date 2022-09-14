Jandarma ekipleri uçamayan ve herhangi bir yerinde yarası bulunmayan leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tuz Gölü, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

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