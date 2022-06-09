Aç ve susuz kaldığı için bitkin duruma düşen alaca sansara yardım eden Ak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Ali Ak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı - Son Dakika

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