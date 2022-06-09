Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı - Son Dakika
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Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

09.06.2022 12:09
Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar, korumaya alındıAli Ak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gittiği sırada yol kenarında ıslanmış alaca sansar yavrusunu gördü.

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar, korumaya alındı

Ali Ak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gittiği sırada yol kenarında ıslanmış alaca sansar yavrusunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı için bitkin duruma düşen alaca sansara yardım eden Ak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru alaca sansarı alan ekiplerin, bir süre gözlem altında tuttuktan sonra doğal ortamına bırakacağı öğrenildi.

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı
Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Ali Ak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı - Son Dakika

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