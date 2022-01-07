Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşler arasında kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Abdorasıd M. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Adalet M. (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda Abdorasıd M, eşi Adalet M. ve tarafları ayırmaya çalışan Zehre C. (23) ile Mesut C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.