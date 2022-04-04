Damat boşanma aşamasındaki eşinin babasını ve annesini tüfekle vurdu - Son Dakika
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Damat boşanma aşamasındaki eşinin babasını ve annesini tüfekle vurdu

04.04.2022 20:25
Damat boşanma aşamasındaki eşinin babasını ve annesini tüfekle vurdu

Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle bir araya gelen kişi, çıkan tartışmada kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaraladı.

Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle bir araya gelen kişi, çıkan tartışmada kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Servet İ. (35), görüşmek için kayınpederi Halil İbrahim (59) ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay (59) ile merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki evde bir araya geldi.

Servet İ, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederi ve kayınvalidesini tüfekle yaralayarak kaçtı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeşilay çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Damat boşanma aşamasındaki eşinin babasını ve annesini tüfekle vurdu - Son Dakika


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