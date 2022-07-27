Aksaray'daki Helvadere Göleti'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Aksaray'daki Helvadere Göleti'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

27.07.2022 18:06
Aksaray'daki Helvadere Göleti'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Aksaray'da bulunan Helvadere Göleti'nde yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Aksaray'da bulunan Helvadere Göleti'nde yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Merkeze bağlı Helvadere beldesindeki gölün su seviyesi, iklimsel koşullar ve tarımsal sulama nedeniyle 17 metreden 3 metreye kadar düştü.

Göletteki önemli su kaybından dolayı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Gölet kenarında kafe işleten Cafer Sevdi, balık ölümlerinin her gün yaşanmaya başladığını, ölü balıkların yetkililer tarafından toplandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Helvadere, Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'daki Helvadere Göleti'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'daki Helvadere Göleti'nde balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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