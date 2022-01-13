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Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı

13.01.2022 23:00

Son dakika habere göre Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı Aksaray'da yolların buzlanması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da yolların buzlanması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da yağmur ve kar yağışının akşam saatlerinde yerini kuru ayaza bırakması sonucu yollarda buzlanmalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana gelen 1 ayrı tek taraflı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza Aksaray - Konya Karayolu 65. kilometresi Bozcamahmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Derviş M. idaresindeki 06 NC 272 plakalı otomobil buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Döndü M. (50), Özlem M. (32), Elmas Ü. (56), Ecrin Su M. ve Alparslan Derviş M. (5)olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise yine yolda oluşan buzlanma nedeniyle Aksaray - Adana Karayolu 19. kilometresi Taşpınar Beldesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 06 GD 3880 plakalı kamyonet buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye düştü. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Musa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı
Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı
Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı
Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı
Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı

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Aksaray, Tragger, Kaza, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Aksaray'da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı - Son Dakika
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