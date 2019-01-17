Aksaray'da Buzlanma Kazaları Beraberinde Getirdi: Tır Devrildi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu
35 dakika önce
Aksaray'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştuAKSARAY - Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi.
Aksaray
'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu
AKSARAY - Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı.
Kazalar, Aksaray Adana
Karayolunun 10'uncu ve 15'inci kilometreleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil şarampole devrildi. Yolda kalan bir otomobile ise tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan sürücü Rasim B. ve yanında yolcu olarak bulunan Seyit Ali A. yaralandı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle Aksaray - Adana Karayolu Adana istikametine trafiğe kapatıldı. Polis
ekipleri Karasu
Kavşağından yolu trafiğe kapatırken, yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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