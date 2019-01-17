Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Buzlanma Kazaları Beraberinde Getirdi: Tır Devrildi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Aksaray'da Buzlanma Kazaları Beraberinde Getirdi: Tır Devrildi, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

35 dakika önce

Aksaray'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştuAKSARAY - Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi.

Aksaray'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

AKSARAY - Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı.
Kazalar, Aksaray Adana Karayolunun 10'uncu ve 15'inci kilometreleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil şarampole devrildi. Yolda kalan bir otomobile ise tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan sürücü Rasim B. ve yanında yolcu olarak bulunan Seyit Ali A. yaralandı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle Aksaray - Adana Karayolu Adana istikametine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Karasu Kavşağından yolu trafiğe kapatırken, yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Adana, Aksaray, 3. Sayfa
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