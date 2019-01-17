Aksaray'da Buzlanma Sebebiyle 4 Otomobil, 1 Tır Kaza Yaptı

Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi.

Aksaray'da buzlanan karayolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 4 otomobil ve 1 tır şarampole devrildi. Kazalarda 2 kişi hafif yaralandı.



Kazalar, Aksaray-Adana karayolunun 10'uncu ve 15'inci kilometreleri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil şarampole devrildi. Yolda kalan bir otomobile ise tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan sürücü Rasim B. (37) ve yanında bulunan Seyit Ali A. (48) yaralandı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Karasu Kavşağı'ndan yolu trafiğe kapatırken, yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri aldı. - AKSARAY

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