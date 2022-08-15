Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı

15.08.2022 10:40
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı

Aksaray'da çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsızlı şüphelisi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 hırsızlı şüphelisi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünden motosikleti çalınan Alaaddin Duymaz (27), iş yerine ait güvenlik kameralarını kontrol etti. Yaptığı incelemede motosikletinin 2 şahıs tarafından çalındığını fark eden Alaaddin Duymaz durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak motosikleti çalan hırsızların peşine düştü. Şahısların gittiği istikamette bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 şahsın çaldıkları motosikletle başka bir motosikleti daha çaldığını tespit etti. Kimlikleri tespit edilen Ali U. (20) ve Mustafa C. (23) isimli şahısların ikametlerini de belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı Hasandağı'na Tırmanan Baba Oğul Kayalıklarda Mahsur Kaldı Hasandağı'na Tırmanan Baba Oğul Kayalıklarda Mahsur Kaldı
Kaynak: İHA

Sultanhanı, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:06 Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı
10:00 Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
09:55 YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti
09:47 Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı
09:50 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:42 Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 10:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra da polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement