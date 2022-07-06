Çalınan 8 büyükbaş bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan 8 büyükbaş bulunarak sahibine teslim edildi

06.07.2022 13:33

Aksaray'da bir ahırdan çalınan 8 büyükbaş, Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Aksaray'da bir ahırdan çalınan 8 büyükbaş, Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da, merkeze bağlı Cankıllı köyünde Şerafettin Yen'in ahırından çalınan 8 büyükbaşın Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, 8 büyükbaşı ele geçirdi.

Aksaray'a getirilen hayvanlar Şerafettin Yen'e teslim edildi.

Yen, gazetecilere, hayvanlarının bulunmasına çok sevindiğini söyledi.

Jandarma ekiplerinin kendisine bayram öncesinde çifte mutluluk yaşattığını belirten Yen, hayvanlarının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da, merkeze bağlı Cankıllı köyünde yaşayan Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren şüpheliler Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakalamıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınan 8 büyükbaş bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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