Çalınan 8 büyükbaş bulunarak sahibine teslim edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da, merkeze bağlı Cankıllı köyünde yaşayan Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren şüpheliler Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakalamıştı.

Aksaray 'da bir ahırdan çalınan 8 büyükbaş, Şanlıurfa 'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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