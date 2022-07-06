Hayvanlarını jandarmadan teslim alan Şerafettin Yen, "Jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan getirerek bana teslim etti. Askerlerimizden Allah razı olsun. Bayram öncesi çifti bayram yaşattılar ve 8 hayvanımı teslim ettiler" dedi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Aksaray, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da çalınan 8 büyükbaş kurbanlık, Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika

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