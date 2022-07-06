Aksaray'da çalınan 8 büyükbaş kurbanlık, Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da çalınan 8 büyükbaş kurbanlık, Şanlıurfa'da bulundu

06.07.2022 11:58
Aksaray'da çalınan 8 büyükbaş kurbanlık, Şanlıurfa'da bulundu

AKSARAY'da 3 kişinin ahırdan çalıp Yozgat'ta sattığı 8 büyükbaş hayvan Şanlıurfa'da bulundu.

AKSARAY'da 3 kişinin ahırdan çalıp Yozgat'ta sattığı 8 büyükbaş hayvan Şanlıurfa'da bulundu. Hayvanlarını teslim alan Şerafettin Yen, jandarmanın kendisine çifte bayram yaşattığını söyledi.

Cankıllı köyünde 30 Haziran günü besici Şerafettin Yen'e ait çiftliğe giden 3 kişi, ahırın kapısını kırıp 11 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı. Şüpheliler, hayvanları yüklemek için 5 kilometre uzaklıktaki kamyonete götürdü. Hayvanları yüklerken 3'ünü ellerinden kaçıran şüpheler, diğerlerini yükleyip götürdü.

Sabah hayvanlara yem veremeye gelen Şerafettin Yen, 3'ünün dışarıda, ahırın kapısının da kırık olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hayvanların yüklendiği yerde kırık far parçaları buldu. Jandarma şüphelilerin, köy yakınındaki akaryakıt istasyonundan kamyonete yakıt alan Ramazan Coşkun (39), Erol Kızıl (22) ve Eren Coşkun (22) olduğunu tespit etti.KAMYONETİ TAMİR ETTİRİRKEN YAKALANDILARŞüpheliler, 2 Temmuz günü sanayide arızalanan kamyoneti tamir ettirirken yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı Yozgat'ın Sorgun ilçesine sattıklarını, arızalanan aracı ise çekiciyle Aksaray'da sanayiye getirdiklerini söyledi. 3 kişi aynı gün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Jandarma, Sorgun ilçesinde hayvanları satın alan kişinin de Şanlıurfa'ya götürüp sattığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, çalınan hayvanları Şanlıurfa'da satın alın kişinin ahırında ele geçirdi. Hayvanları satın alan kişiler hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.'ÇİFTE BAYRAM YAPTIM'

Hayvanlarını jandarmadan teslim alan Şerafettin Yen, "Jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan getirerek bana teslim etti. Askerlerimizden Allah razı olsun. Bayram öncesi çifti bayram yaşattılar ve 8 hayvanımı teslim ettiler" dedi.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Aksaray, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da çalınan 8 büyükbaş kurbanlık, Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika

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