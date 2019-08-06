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Aksaray'da çalınan hastane malzemeleri operasyonunda 6 gözaltı

2 saat önce

Aksaray'da eski hastane binalarındaki birçok malzemenin çalındığı gerekçesiyle hastane müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Aksaray'da çalınan hastane malzemeleri operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]
Aksaray'da eski hastane binalarındaki birçok malzemenin çalındığı gerekçesiyle hastane müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon, sabah erken saatlerde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binalarında bulunan hurda malzemelerin, tıbbi cihazların, röntgen ünitesindeki kurşun levhalar, elektrik, su ve kalorifer tesisatları ile birlikte birçok elektronik malzemenin kaybolması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan malzemelerin kaybolması üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Başlatılan soruşturma ve araştırmaların neticesinde olayla ilgili olarak hastane müdürü M.G. (50), kalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY
Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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