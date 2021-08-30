Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmeye çalışırken düşen genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Feyza B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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