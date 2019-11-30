Son Dakika Haberleri: Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralıAksaray'da cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak, takla attı.

Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Arif Gülşen (37) yönetimindeki 16 GA 564 plakalı otomobil, Ali Karaöz (50) idaresindeki 68 AAE 119 plakalı beton mikserinin sol arka lastikine çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Arif Gülşen ile annesi Ümmügülsüm Gülşen (65), kız kardeşi Hande Sayaroğlu (24) ve teyzesi Kamile Güney (75) yaralandı. Kamile Güney, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arif Gülşen'in ailesiyle birlikte, Bursa'dan Niğde Ulukışla ilçesinde ölen dayısının cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da cenaze yolunda kaza 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]