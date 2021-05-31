Aksaray'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Aksaray'da da başlatıldı.

Aksaray Adliyesi önünde kurulan kitap bağış standını Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Baro Başkanı Ramazan Erhan Toprak, hakim ve savcılar ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ziyaret etti.

Aydoğdu, kitap okuma kültürünün yayılmasının, insanların olumsuzluklardan kurtulmasının çarelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Okumak geçmişi, anı ve geleceği görmek anlamında çok güzel bir etkinliktir." dedi.

Projenin öneminden bahseden Aydoğdu, "Biz de Aksaray olarak ve Aksaray'daki bütün birimlerle koordineli bir şekilde hem kitap bağışı alıyoruz hem de cezaevindeki arkadaşlar okusunlar kendilerini güzel bir hale getirsinler, diye böyle güzel bir kampanyayı destekliyoruz. Kitap okumak cehaletten kurtulmak, yönünü belirlemek, geleceğe emin adımlarla bakmak, demektir." diye konuştu.

"Kitap kendi yaşadığın toplumu anlamaktır. İyiyi, doğruyu ve güzeli yerinde görmektir." diyen Başsavcı Aydemir ise, "Kitap kendi yaşadığın toplumu anlamaktır. İyiyi, doğruyu ve güzeli yerinde görmektir. Mutlaka sizin de kendinizi bulabileceğiniz bir kitap vardır. Yeteri kadar kitap bağışı sağlanırsa büyük bir kütüphane kurmak istiyoruz. Kitap sevgisini mekanla birleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, 500 kitap ile kampanyaya ilk bağışı yaptı. Belediye Başkanı Dinçer ve diğer katılımcıların da kitap bağışında bulunduğu kampanya büyük ilgi gördü.

Adliye önü ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kurulan kitap bağış stantlarına 16 Haziran Çarşamba gününe kadar kitap bağışı yapılabileceği bildirildi.