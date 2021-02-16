Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı

Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı

16.02.2021 10:59

AKSARAY'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

AKSARAY'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Erken çiçek açan kayısı ağaçlarında kar altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bazı mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 2,5 dereceyi gösterdi. Aksaray Belediyesi ve karayolları ekipleri gece boyunca yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri duraklar ile kaldırımlardaki biriken karları da temizledi. Öte yandan şubat ayı başından bu yana sıcak giden havva sıcaklığı nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarında kar altında kaldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Göksel Konserinde Havai Fişek Kazası: İki Hayran Yaralandı
12:08 Göksel'in konserinde talihsiz kaza! Havai fişek, ön sırada oturan 2 kişiyi yaraladı
11:19 Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak
11:18 Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor
11:15 Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak
11:16 Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kaya parçalarıyla kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor
11:14 Cem Yılmaz'ın Özkan Uğur için paylaşım yapmaması tepki çekti
11:09 Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın sessizliği, sosyal medyayı ikiye böldü
11:08 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başıboş köpekler yolcuların bulunduğu alana girdi! Pisledikleri iddia edildi
11:03 Sabiha Gökçen'de tepki çeken manzara! Sahipsiz köpekler alana girdi, bir de yerlere pisledikleri iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 12:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da çiçek açan ağaç kar altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement