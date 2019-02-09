Aksaray'da Çiftçilere Bilgilendirme ve Eğitim

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.



Bilgilendirme ve eğitim çalışmaları kapsamında Sultanhanı ilçesine giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su tüketimi ve yem bitkileri hakkında bilgiler verdi. Eğitim öncesi bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, bitki, su tüketimi ve yem bitkileri hakkında çiftçileri bilgilendirerek, su tüketiminin önemine değindi. Gerçekleşen sunumlu eğitimde bitki su tüketimi konusunda Ziraat Mühendisi Ömer Kılıç, bitki beslenme ve yem bitkileri desteklemeleri konusunda Ziraat Mühendisi Süleyman Pektaş, ahır-ağıl inşaatı yapımı desteklemeleri konusunda teknikerler Ali Oruç ve Kasım Girgin tarafından üreticiler bilgilendirildi. - AKSARAY

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