Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Çiftçilere Bilgilendirme ve Eğitim

Aksaray'da Çiftçilere Bilgilendirme ve Eğitim

1 saat önce

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.

Aksaray'da Çiftçilere Bilgilendirme ve Eğitim, System.String[]
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.

Bilgilendirme ve eğitim çalışmaları kapsamında Sultanhanı ilçesine giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su tüketimi ve yem bitkileri hakkında bilgiler verdi. Eğitim öncesi bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, bitki, su tüketimi ve yem bitkileri hakkında çiftçileri bilgilendirerek, su tüketiminin önemine değindi. Gerçekleşen sunumlu eğitimde bitki su tüketimi konusunda Ziraat Mühendisi Ömer Kılıç, bitki beslenme ve yem bitkileri desteklemeleri konusunda Ziraat Mühendisi Süleyman Pektaş, ahır-ağıl inşaatı yapımı desteklemeleri konusunda teknikerler Ali Oruç ve Kasım Girgin tarafından üreticiler bilgilendirildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:40:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Çiftçilere Bilgilendirme ve Eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]