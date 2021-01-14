Aksaray'da çiftçilere yem karma makinası dağıtıldı - Son Dakika

Aksaray'da "KOP Bölgesinde Organize Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında proje bütçesinin yüzde 30'nun Aksaray Ticaret Borsası tarafından karşılandığı 24 yem karma makinası düzenlenen törenle dağıtıldı.

Ticaret Borsasında düzenlenen törende konuşan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 1 milyon 100 bin lira tutarındaki proje kapsamında imalat ve üretimi Aksaray'da yapılan 24 yem karma makinasının çiftçilere teslim edildiğini söyledi.

Aksaray'da geçmişten bugüne çok güzel işler yapıldığını aktaran Aydoğdu, "Aksaray tarihi misyonu itibariyle İç Anadolu'nun incisi olarak parlamaya devam ediyor. İnsanlar gider sadece geriye hikayeleri kalır. Bizim hepimizin amacı Aksaray da güzel izler bırakmaktır. Çok güzel bir projenin bugün açılışını yaptık." diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise kentte tarım ve hayvancılığı öne çıkartmak adına projeler ürettiklerini çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 24 yem karma makinası hak sahiplerine teslim edildi.