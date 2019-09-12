Aksaray'da çiftlik yangını

Aksaray'da bir çiftlikte çıkan yangında, 3 bin saman balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 kilogram sarımsak yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Başkent Çimeli köyündeki Uğur Altınkaya'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çiftlikteki evin çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü.



Yangında, 3 bin saman balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 kilogram sarımsak yandı.