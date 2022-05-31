Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

31.05.2022 20:23

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Yasin B. (47) ile yeğeni Yasin B. (26), Yeni Sanayi Mahallesi'nde karşılaştıkları Ercan G. (39) ve kardeşi Ali G. (35) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında bıçaklanan Ercan G. ve kardeşi Ali G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Çevrede araştırma başlatan polis ekibi, şüpheli Yasin B. ve yeğeni Yasin B. ile olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

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Kaynak: AA

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