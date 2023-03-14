AKSARAY'DA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 4 LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI - Son Dakika
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AKSARAY'DA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 4 LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI

14.03.2023 20:50

AKSARAY'da Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 4 lise öğrencisi, okul çıkışı bir grupla tartıştı.

AKSARAY'da Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 4 lise öğrencisi, okul çıkışı bir grupla tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda yaralanan 1'i ağır 4 öğrenci hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 16.40 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Sanayi Köprüsü altında meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan çırak ve ustalara eğitim veren Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğrencileri Yunus S. (18), Emre Can Ç. (18), Fatih Can Ç. (16) ve Derviş S. (16), iddiaya göre, okul çıkışında daha önceden tanıdıkları bir grupla karşılaştı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yunus S. bacağından, Emre Can Ç. kolundan, Fatih Ç. göğsünden ve Derviş S. de elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içinde yatan Emre Can Ç. ekiplere, "Ağabey bende bir şey yok. Arkadaşım Fatih'e bakın" dedi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak göğsünden yaralanan Fatih Ç.'ye müdahale etti. Yaralı 4 öğrenci, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Aksaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AKSARAY'DA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 4 LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI - Son Dakika
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