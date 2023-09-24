Aksaray'da çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 24.09.2023 11:57

Aksaray'da bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu Cihan Carruh (6) hayatını kaybetti. Yangından kurtulan anne ve baba ise çocuklarının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

AKSARAY'da 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında Suriye uyruklu Cihan Carruh (6) hayatını kaybetti. Yangından kurtulan baba Hüseyin Carruh ve anne Rafah Carruh, kızlarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

Büyük Bölcek Mahallesi 2004 Sokak'ta 2 katlı müstakil evin zemin katında oturan Suriye uyruklu Hüseyin Carruh ve Rafah Carruh, uyuduğu sırada kızları Cihan Carruh'ın odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürüde evi sardı. Durumu fark eden anne ve baba alevlerden kızlarının odasına giremedi. Çift evi tahliye ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

KANEPENİN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, tamamen yanan odaya girdiğinde Cihan'ın kanepenin altında cansız bedenini buldu. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne ve baba ise kriz geçirdi. Cihan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kondu. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aksaray'da çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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