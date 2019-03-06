Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Cinayet Şüphelisi Afgan Tutuklandı

Aksaray'da Cinayet Şüphelisi Afgan Tutuklandı

24 dakika önce

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da Cinayet Şüphelisi Afgan Tutuklandı, System.String[]
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sultanhanı ilçesi Reis Çapan Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Tarvi Aryan (22) ile 'Nasır Misafir' lakaplı Muhammet Bin K. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Bin K., belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak Tarvi Aryan'ı göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Tarvi Aryan'ın öldüğünü belirledi. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından şüphelinin Eskil ilçesinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinin Aydınlık Mahallesi Mutlu Yaylası'nda bir eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda zanlı Muhammet Bin K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Sultanhanı, Afganistan, Aksaray, 3. Sayfa
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