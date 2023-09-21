Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu

Aksaray'da boş arazide koyun otlatan çoban, üzerine gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açmak isterken elinden düşen tüfeğin ateş almasıyla yanlışlıkla kendini vurdu.

KÖPEKLERİ GÖRÜNCE HAVAYA ATEŞ AÇMAK İSTEDİ

Olay, Bahçeli Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide koyunlarını otlatan çoban Ö.H.Ç. (24), üzerine doğru gelen köpekleri görünce havaya ateş açmak istedi. Tüfeği eline alan çoban bir anlık panikle elindeki tüfeği yere düşürdü. Tüfeğin yere düşmesiyle ateş alması sonucu çıkan saçmalar çobanın ayağına isabet etti.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ö.H.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.