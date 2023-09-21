Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu - Son Dakika

Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu

Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu
Son Güncelleme: 21.09.2023 17:13

Aksaray'da boş arazide koyun otlatan bir çoban, üzerine gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açmak isterken elinden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu. Yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da boş arazide koyun otlatan çoban, üzerine gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açmak isterken elinden düşen tüfeğin ateş almasıyla yanlışlıkla kendini vurdu.

KÖPEKLERİ GÖRÜNCE HAVAYA ATEŞ AÇMAK İSTEDİ

Olay, Bahçeli Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide koyunlarını otlatan çoban Ö.H.Ç. (24), üzerine doğru gelen köpekleri görünce havaya ateş açmak istedi. Tüfeği eline alan çoban bir anlık panikle elindeki tüfeği yere düşürdü. Tüfeğin yere düşmesiyle ateş alması sonucu çıkan saçmalar çobanın ayağına isabet etti.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ö.H.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Nordsjaelland maçında ilk 11'ler belli oldu
18:14 Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi
18:09 Merkez'in faiz kararı Babacan'ı küplere bindirdi: Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı
17:56 Son Dakika: Azerbaycan-İran-Van sınırında hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:24 Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi
17:21 Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
17:08 Kulislerde adı geçen Şadi Yazıcı'dan ''İBB adayı mısınız?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
17:04 Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu
17:03 İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Binada mahsur kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı
16:57 Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 19:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement