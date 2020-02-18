Aksaray'da çobanlar yarışacak - Son Dakika
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Aksaray'da çobanlar yarışacak

7 saat önce

Aksaray'da her yıl gelenek olarak düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan 'Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın ön eleme sınavı gerçekleştirildi.

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Aksaray'da her yıl gelenek olarak düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan 'Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın ön eleme sınavı gerçekleştirildi.


Aksaray'da 2013 yılında Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Türkiye'de ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen 'Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nın bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek. Mart ayında gerçekleştirilecek olan bilgi yarışması için bugün 80 çoban finalde yarışmak için ön eleme sınavında ter döktü. Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasıyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yarışmanın Türkiye genelinde sadece Aksaray'da gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün burada sadece Aksaray'da düzenlenen 'Çobanlar Yarışıyor' programındayız. Bugün 80 tane üreticimiz Mart ayında finale girebilmek için ter dökecekler. 20 tane soru soruluyor küçükbaş hayvancılıkla ilgili. İnşallah Mart ayında da 8 tane üreticimiz finale çıkmış olacak, Mart ayındaki programda 1. çobanımıza 5 Bin TL, 2.'ye 3 Bin TL, 3.'ye 2 Bin TL diğer finalistlere de birer tane küçük altın vererek herkesi ödüllendirmiş olacağız" dedi.


"Amacımız hayvancılığı bilimsel metotlarla çağın gerektirdiği usullere göre yapmak"


Amaçlarının üreticileri eğitimden geçirmek olduğunu ifade eden Başkan Aktürk, "Amacımız küçükbaş hayvancılığı bilimsel metotlarla yapmak, çağın gerektirdiği usullere göre yapmak. Bununla ilgili tarım il müdürlüğümüz ile birlikte kurslar, seminerler, konferanslar veriyoruz. Çobanlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Hem bir şeyler öğretebilmiş miyiz, bir şeyler verebilmiş miyiz onu görüyoruz. Hem de böyle programlarla çobanlığı gündeme getirmeye, çobanlığın sorun ve sıkıntılarını tartışılır hale getirmeye, küçükbaş hayvancılığın önemini vurgulamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Çobanları Yarışıyor isimli yarışmada yarışmak için finale çıkmak üzere ön eleme sınavına katılan üretici Zübeyde Filikçi (45), "Bu babamızdan gelen bir meslektir. Hayvanları genelde ben küçükbaş hayvanı çok seviyorum. İlgilenmeyi de çok seviyorum. İçinde her zaman bulunmayı. Köydesin ne yapacağız, işimiz yok mecbur hayvanla ilgileneceksin, bakacaksın. Geçim kaynağımız. Yarışmaya da çocuklarım ve eşimin isteği üzerine, bir de bu işi seviyorum devamlı içindeyiz katıldık" diye konuştu. Üretici Mehmet Ermiş (50) ise "Bugün çobanlar yarışmasına katılacağız. Allah izin verirse güzel bir etkinlik" dedi.


Üretici Ayfer Kaya (36), "Bugün buraya çoban yarışması için geldim. Aksaray Sarıyahşi İlçesinden katılıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Amacım bilgi öğrenmek, bildiklerimi kağıda dökmek" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Çobanlar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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